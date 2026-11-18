ВЭБ.РФ и Совкомбанк заключили соглашение о финансировании проекта реконструкции участка автотрассы М-4 «Дон». На финансирование проекта выделят 17,9 млрд руб. В составе трассы появится обновленный участок длиной 41 км с увеличенной пропускной способностью

ВЭБ.РФ и Совкомбанк профинансируют проект реконструкции и ремонта части федеральной автодороги М-4 «Дон», сообщила пресс-служба госкорпорации. Протокол об этом стороны заключили на мероприятиях Транспортной недели.

Речь идет об участке дороги с 933-го по 974-й км. Работы в рамках проекта будут вестись до 2041 г.

В результате в составе трассы М-4 «Дон» появится обновленный участок протяженностью 41 км с увеличенной пропускной способностью. Он будет платным.

Долгосрочное финансирование проекта оценивается в 17,9 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. выделит ВЭБ.РФ. Госкорпорация также предоставит поручительство по траншам Совкомбанка на период инвестиционной фазы проекта на сумму 8,1 млрд руб.

«Модернизация трассы М-4 „Дон“ — важная часть развития транспортной инфраструктуры юга России. Для ВЭБ.РФ одним из ключевых принципов участия в таких проектах является наличие партнерства с коммерческим банком. В данном случае основные заемные средства предоставляет Совкомбанк, а за счет средств ВЭБ.РФ будут покрыты затраты на оплату процентов на инвестиционной фазе проекта», — отметил первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

По его словам, госкорпорация обладает значительным опытом и компетенциями в финансировании дорожной инфраструктуры. В портфеле ВЭБ.РФ — крупнейшие проекты строительства и реконструкции автодорог, включая профинансированные ранее два участка трассы М-4 «Дон» и участки М-11 «Нева», добавил он.

Зампредседателя правления Совкомбанка Михаил Автухов отметил, что участие в реконструкции одного из ключевых участков трассы М-4 «Дон» подтверждает готовность кредитной организации поддерживать масштабные государственно-частные проекты, в которых банк видит большой инвестиционный потенциал.

«Автодор» продолжает привлекать частные инвестиции для развития автодорожной инфраструктуры страны, отметил первый зампредседателя правления по инвестиционной политике госкомпании Игорь Коваль. Он добавил, что этот проект относится к числу крупнейших долгосрочных инвестиционных соглашений, реализуемых в дорожной отрасли РФ.



