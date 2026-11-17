Венгрия приостанавливает движение поездов между страной и Украиной на 17 и 18 ноября, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, беспилотник упал в 300 м от железнодорожного вокзала Мукачево в Закарпатской области

Железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной приостанавливается на 17 и 18 ноября. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Решение принято после падения беспилотника в 300 м от железнодорожного вокзала города Мукачево в Закарпатской области. Венгерский персонал поезда, прибывшего из Венгрии, вывели из состава, уточнил премьер.

«На сегодня и завтра мы останавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной», — сообщил Петер Мадьяр.

Как пишет Telex, премьер также прокомментировал произошедшее на заседании парламента. Ссылаясь на сообщения прессы, он подчеркнул, что жертв нет.