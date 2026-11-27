Сожитель умершего может претендовать на обязательную долю в наследстве, если он сможет доказать, что находился у наследодателя на иждивении и его помощь была основным источником средств к существованию, определил Верховный суд

Сожитель может получить долю в наследстве если докажет, что на момент смерти партнера находился у него на иждивении и не имел иных источников средств к существованию, говорится в сообщении Верховного суда.

Поводом к разъяснению стало дело жителя Курганской области Виктора Пайвина, наследство которого после его смерти перешло к племяннице. Надежда Корытко, которая прожила с умершим 39 лет, пыталась через суд получить обязательную долю в наследстве как нетрудоспособный иждивенец. В кассационной жалобе пенсионерка утверждала, что большую часть совместной жизни находилась на иждивении наследодателя.

Тем не менее, нижестоящие суды иск отклонили. ВС указал, что инстанции не установили, получала ли заявительница материальную помощь, была ли эта помощь основным источником средств к существованию и могла ли Надежда Корытко, будучи инвалидом, самостоятельно поддерживать здоровье. Верховный суд отменил оспариваемые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Согласно ст. 1149 ГК РФ, на обязательную долю в наследстве могут претендовать несовершеннолетние дети наследодателя, нетрудоспособные супруг, родители, а также иждивенцы. Каждый из них имеет право на половину доли того имущества, которое причиталось бы им по закону, если бы, например, не было завещания.