VK подала второй иск к американской Apple. В карточке дела указано, что сумма исковых требований составила 10 млн руб. При этом в пресс-службе компании уточнили, что холдинг требует выплаты более 31 млн евро и процентов за пользование этими средствами

Российский холдинг VK подал иск к американской компании Apple на сумму 10 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 19 ноября. Истцом указано ООО «ВК», ответчиками — три структуры Apple: Apple, Apple Distribution International и «Эппл Рус». Детали искового заявления не приводятся.

В пресс-службе VK в комментарии ТАСС отметили , что это заявление касается взыскания средств от пользователей ее приложений, которые Apple получила через AppStore. «VK требует выплаты денежных средств в размере свыше 31 млн, и процентов за пользование этими средствами», — пояснили в российской компании.

Это уже второй иск VK к Apple. Первый компания подала в августе этого года. Он был связан с удалением приложений российской компании из Аpp Store. Суд рассмотрит дело 8 декабря. Российская компания требует вернуть свои приложения в App Store, восстановить уведомления из приложений и взыскать неустойку за неисполнение решения суда. При этом сумма исковых требований в карточке дела не уточняется.