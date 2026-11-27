До 2030 г. Военно-морскому флоту РФ передадут пять ракетоносцев, сообщил Владимир Путин. Президент уточнил, что три из них созданы в рамках проекта «Ясень-М» — подводной лодки, которая может решать задачи «в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно»

Пять ракетоносцев, три из которых созданы в рамках проекта «Ясень-М», будут переданы Военно-морскому флоту России до 2030 г. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь» в Северодвинске. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы. Так, в соответствии с планами „Севмаш“ продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта „Ясень-М“», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, многоцелевые подлодки типа «Ясень-М» могут решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действуя скрытно и применяя все типы крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты «Циркон» с высокой точностью поражения.

Владимир Путин назвал Россию одной из немногих стран в мире, которая может строить такие мощные атомные подводные лодки — оружие глобального уровня и значения.