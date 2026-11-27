Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят будущее российской военной базы в Гюмри и внешнеполитический курс Еревана, сообщили в Кремле. Переговоры пройдут 3 декабря в Москве

Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян на предстоящих переговорах затронут тему российской военной базы в республике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Российскую военную базу в Гюмри представитель Кремля назвал важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. По его словам, российской стороне будет интересно услышать позицию армянской стороны по этому вопросу.

Еще одной темой встречи станет внешнеполитический выбор Еревана. «Главным образом, конечно, на повестке будет вопрос — тот выбор, который делает армянская сторона. Будет ли он сделан, когда он будет сделан, каким образом», — сказал Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, стремление Армении сближаться с Евросоюзом и одновременно продолжать интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) противоречат друг другу.

Дмитрий Песков добавил, что повестка переговоров будет насыщенной. Визит Никола Пашиняна в Москву был согласован заранее. Встреча запланирована на 3 декабря.

Российская 102-я военная база находится в Гюмри с 1995 г. В 2010 г. соглашение о ее размещении продлили до 2044 г. В сентябре Владимир Путин заявил , что Россия готова покинуть базу, если Армения сочтет ее ненужной. Позднее Никол Пашинян сообщил , что Ереван никогда не поднимал вопрос об отказе от российской военной базы.