Режиссер Александр Сокуров исключен из состава Совета по правам человека. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Одновременно в совет добавили несколько человек, в частности, журналистку Тутту Ларсен

Режиссера Александра Сокурова исключили из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Из состава СПЧ этим же документом исключены адвокат Владимир Ряховский, врач Ян Власов и писатель Максим Замшев.

Александр Сокуров в последнее время не принимал участие работе СПЧ, уточнил ТАСС глава совета Валерий Фадеев.

Кто вошел в совет

Президент тем же указом включил в состав СПЧ четырех новых членов:

общественного деятеля Тутту Ларсен (Татьяну Романенко);

первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анну Данилову;

директора и главного врача Центральной клинической больницы Святителя Алексия Московской патриархии РПЦ Алексея Зарова;

директора Медико-генетического научного центра им. академика Бочкова Сергея Куцева.

СПЧ возглавляет советник президента — председатель совета Валерий Фадеев. В состав совета также входят , в частности, ответственный секретарь организации Александр Точенов, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, обозреватель «Московского комсомольца» Ява Меркачева, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и др.

Что предшествовало исключению

Александр Сокуров неоднократно жаловался на запрет показа его фильмов. Так, в октябре 2023 г. Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка». До этого отменили показ киноленты на фестивале «Каро.Арт» в Москве.

В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин на заседании СПЧ пообещал созвониться с Александром Сокуровым, чтобы обсудить обеспокоенности режиссера из-за ограничений его фильмов в прокате. Глава государства назвал ситуацию «странной». Президент также отметил, что Александр Сокуров сам является членом СПЧ, поэтому «очевидно, что никакой дискриминации» в отношении режиссера не может допускаться, по крайней мере «на таком уровне».

В январе 2026 г. режиссера также исключили из состава совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве России. Александр Сокуров объяснил это ротацией кадров. Он уточнил, что никогда не принимал участия в работе этого совета.

Полемика с Никитой Михалковым

В июне 2026 г. Александр Сокуров опубликовал открытое письмо председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову, в котором сообщил, что он и другие режиссеры в России сталкиваются с «систематическими цензурными запретами» последние несколько лет. Александр Сокуров попросил помочь с получением прокатных удостоверений для ряда фильмов и сериалов.

Никита Михалков ответил режиссеру. «В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду», — подчеркнул глава Союза кинематографистов. Он рекомендовал Александру Сокурову переадресовать свое послание «кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит».