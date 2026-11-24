Режиссер Александр Сокуров исключен из состава Совета по правам человека. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Одновременно в совет добавили несколько человек, в частности, журналистку Тутту Ларсен
Режиссера Александра Сокурова исключили из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ об этом подписал
президент Владимир Путин.
Из состава СПЧ этим же документом исключены адвокат Владимир Ряховский, врач Ян Власов и писатель Максим Замшев.
Александр Сокуров в последнее время не принимал участие работе СПЧ, уточнил
ТАСС глава совета Валерий Фадеев.
Кто вошел в совет
Президент тем же указом включил в состав СПЧ четырех новых членов:
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общественного деятеля Тутту Ларсен (Татьяну Романенко);
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первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анну Данилову;
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директора и главного врача Центральной клинической больницы Святителя Алексия Московской патриархии РПЦ Алексея Зарова;
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директора Медико-генетического научного центра им. академика Бочкова Сергея Куцева.
СПЧ возглавляет советник президента — председатель совета Валерий Фадеев. В состав совета также входят
, в частности, ответственный секретарь организации Александр Точенов, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, обозреватель «Московского комсомольца» Ява Меркачева, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и др.
Что предшествовало исключению
Александр Сокуров неоднократно жаловался на запрет показа его фильмов. Так, в октябре 2023 г. Министерство культуры отказалось
выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка». До этого отменили
показ киноленты на фестивале «Каро.Арт» в Москве.
В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин на заседании СПЧ пообещал
созвониться с Александром Сокуровым, чтобы обсудить обеспокоенности режиссера из-за ограничений его фильмов в прокате. Глава государства назвал ситуацию «странной». Президент также отметил, что Александр Сокуров сам является членом СПЧ, поэтому «очевидно, что никакой дискриминации» в отношении режиссера не может допускаться, по крайней мере «на таком уровне».
В январе 2026 г. режиссера также исключили
из состава совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве России. Александр Сокуров объяснил
это ротацией кадров. Он уточнил, что никогда не принимал участия в работе этого совета.
Полемика с Никитой Михалковым
В июне 2026 г. Александр Сокуров опубликовал
открытое письмо председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову, в котором сообщил, что он и другие режиссеры в России сталкиваются с «систематическими цензурными запретами» последние несколько лет. Александр Сокуров попросил помочь с получением прокатных удостоверений для ряда фильмов и сериалов.
Никита Михалков ответил режиссеру. «В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду», — подчеркнул глава Союза кинематографистов. Он рекомендовал Александру Сокурову переадресовать свое послание «кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит».