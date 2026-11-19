Президент России Владимир Путин прокомментировал сравнение трехсторонней встречи в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 г. Он отметил, что на встрече в Ялте не делили мир, а лишь зафиксировали реалии по итогам Второй мировой войны. По его словам, в сегодняшних конфликтах также придется принять текущие реалии

События Ялты в 1945 г. позволили зафиксировали реалии по итогам Второй мировой войны и создать условия для появления ООН. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«А что плохого было в Ялте? Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии, русофобии и других фобий. Чтобы мы говорили об искоренении всего того, что связано было с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и его режимом. Что здесь плохого?» — подчеркнул он.

По его словам, после событий в Ялте были созданы условия, благодаря которым появилась ООН. Вот уже 80 лет мир живет без глобальных военных потрясений, отметил президент РФ.

Он также обратил внимание, что в Ялте «не делили мир», а лишь зафиксировали реалии по итогам Второй мировой войны. По его словам, в современных конфликтах также придется принять текущие реалии.