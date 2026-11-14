Владимир Путин помиловал блогера Лерчек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на пять лет условно по делу о незаконных переводах средств за границу. Инфлюенсер борется с раком желудка. Защита попросила ФСИН разрешить блогеру выехать в Китай для лечения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 г. р., освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость», — говорится в указе.

12 ноября Лерчек, которую суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 760 млн руб. за вывод денег в ОАЭ, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Мосгорсуд утвердил это наказание 5 ноября. Свою вину блогер не признала.

В марте у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Блогер прошла девять курсов химиотерапии, последний из которых завершился в июле.