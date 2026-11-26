Президент России Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2036 г. и утвердить национальный план действий в этой сфере. Выступая на конференции AI Journey, он призвал расширять применение ИИ во всех отраслях экономики и сферах жизни

Президент РФ Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 г. Об этом он заявил на конференции AI Journey.

Подготовкой изменений и национального плана действий должна заняться комиссия по вопросам развития технологий ИИ.

По словам главы государства, обладание даже самыми современными моделями уже не гарантирует технологического превосходства и устойчивого развития. Для лидерства необходимо наладить совместную работу людей и автономных систем, перестроив управленческие и производственные процессы, экономику и социальную сферу. Внедрение ИИ должно становиться все более массовым и охватывать повседневную жизнь людей, подчеркнул он.

Россия продолжит развивать собственные фундаментальные модели, отметил президент. «Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать», — заявил Владимир Путин.

Не менее опасным он назвал скрытое использование программ в чужих интересах. Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить применения новых технологий против России, и призвал самостоятельно определять требования к безопасности, качеству и поведению отечественных моделей.

По словам президента, по мере роста автономности интеллектуальных систем увеличиваются и риски их использования в противоправных целях, в том числе для кибератак. Владимир Путин поручил обеспечить защиту граждан, бизнеса и критической инфраструктуры, но без избыточных ограничений.

Президент также призвал определить пределы полномочий ИИ-агентов — действия, которые они не смогут выполнять без контроля и участия человека. Кроме того, необходимо разработать правовые механизмы заключения сделок с помощью ИИ и страхования ответственности за ошибки таких систем.

В феврале президент создал комиссию по развитию ИИ, которая координирует внедрение технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление.