Владимир Путин призвал пресекать разжигание межнациональной розни

Любые попытки разжигания межнациональной розни и подрыва общественной стабильности в России необходимо пресекать, заявил Владимир Путин. Глава государства также назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета и независимости России

Президент России Владимир Путин призвал проявлять бдительность перед новыми вызовами в сфере межнациональных отношений и пресекать попытки разжигания розни.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

Президент России назвал согласие, взаимоуважение и единство народов основой суверенитета и независимости страны. Сохранение культуры, обычаев и языков каждого народа, по его словам, лежит в основе национальной политики.

Президент отдельно отметил объединительную и созидающую роль русского народа и русского языка в российской государственности. По его словам, эта роль помогает сохранять и развивать другие народы страны, обеспечивать их свободу и самобытность в единстве. Поэтому поддержка русской культуры и языка имеет стратегическое значение.

Россия исторически развивалась во взаимодействии народов, этносов, языков и обычаев, отметил Владимир Путин. «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга», — заявил президент.