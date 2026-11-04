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Владимир Путин призвал пресекать разжигание межнациональной розни

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 16:32
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Любые попытки разжигания межнациональной розни и подрыва общественной стабильности в России необходимо пресекать, заявил Владимир Путин. Глава государства также назвал единство народов несущей конструкцией суверенитета и независимости России
Президент России Владимир Путин призвал проявлять бдительность перед новыми вызовами в сфере межнациональных отношений и пресекать попытки разжигания розни. 
«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».
Президент России назвал согласие, взаимоуважение и единство народов основой суверенитета и независимости страны. Сохранение культуры, обычаев и языков каждого народа, по его словам, лежит в основе национальной политики.
Президент отдельно отметил объединительную и созидающую роль русского народа и русского языка в российской государственности. По его словам, эта роль помогает сохранять и развивать другие народы страны, обеспечивать их свободу и самобытность в единстве. Поэтому поддержка русской культуры и языка имеет стратегическое значение.
Россия исторически развивалась во взаимодействии народов, этносов, языков и обычаев, отметил Владимир Путин. «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга», — заявил президент.
В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом в церемонии участвовали представители конфессий, общественных и молодежных организаций.
Тэги
Владимир Путин День народного единства

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