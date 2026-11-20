Граждане России и Украины должны стремиться к объединению, считает Владимир Путин. «Не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова», — сказал он

Люди в России и на Украине должны стремиться к объединению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Кирилла.

Текущие события связаны со стремлением противников России понизить ее потенциал — это должны понимать все, в том числе и те, кто живет на территории современной Украины, пояснил президент.

«И понимая это, на мой взгляд, все мы, и в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также призвал украинцев думать о будущем своих детей и переходить на «правильную сторону» истории. «Надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными <…> мы, конечно, должны быть вместе», — сказал глава государства.