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Владимир Путин включил Олега Кожемяко в состав Совбеза

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 14:10
Фото: Сергей Отрошко/Фотобанк Фонда «Росконгресс»
Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ вице-премьера — полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олега Кожемяко. Этим же указом из совета исключили помощника президента Юрия Трутнева
Президент России Владимир Путин включил вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Олега Кожемяко в состав Совета безопасности РФ. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Эти же указом из совета был исключен помощник президента Юрий Трутнев. Указ вступил в силу с момента подписания.
22 октября Владимир Путин подписал указы о кадровых перестановках в правительстве. Согласно документу, Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Приморский край, получил пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО, сменив на этой должности Юрия Трутнева, который, согласно указу Владимира Путина, назначен помощником президента России.
Согласно кадровым перестановкам, другими новыми вице-премьерами назначены Антон Силуанов, Ирина Окладникова и Андрей Никитин. Министерство транспорта вместо Андрея Никитина возглавил Дмитрий Ядров. От должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства был освобожден Дмитрий Григоренко.
Тэги
Владимир Путин Совбез РФ

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