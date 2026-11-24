Цены на бензин в России стабилизировались после пиковых значений октября, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив при этом, что ситуация по-прежнему остается непростой. Главной задачей на внутреннем рынке он назвал обеспечение стабильности поставок и призвал усилить защиту объектов ТЭК
Цены на бензин в большинстве регионов России стабилизировались, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. Стенограмма опубликована
на сайте Кремля.
«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — сказал Владимир Путин, отметив при этом, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.
По его словам, главная задача на внутреннем топливном рынке — обеспечить стабильность поставок и гарантировать надежное снабжение топливом. В связи с этим президент призвал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса.
«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши нефтеперерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу Президента США не делать этого, воздержаться от этих атак. Но киевские власти не слушают таких советов», — сказал Владимир Путин. И предупредил об ответных действиях на удары.
По данным Росстата, цены на бензин за неделю с 10 по 16 ноября выросли
на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,5%. С начала года рост составил 15,34% и 14,08% соответственно. По данным на 16 ноября, средние потребительские цены на бензин в России составили 74,15 руб., на дизельное топливо — 87,09 руб. Для сравнения: по состоянию на 5 октября бензин в среднем стоил 78,73 руб., дизель — 86,72 руб., следует
из данных Росстата.