Цены на бензин в России стабилизировались после пиковых значений октября, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив при этом, что ситуация по-прежнему остается непростой. Главной задачей на внутреннем рынке он назвал обеспечение стабильности поставок и призвал усилить защиту объектов ТЭК

Цены на бензин в большинстве регионов России стабилизировались, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — сказал Владимир Путин, отметив при этом, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.

По его словам, главная задача на внутреннем топливном рынке — обеспечить стабильность поставок и гарантировать надежное снабжение топливом. В связи с этим президент призвал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса.

«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши нефтеперерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу Президента США не делать этого, воздержаться от этих атак. Но киевские власти не слушают таких советов», — сказал Владимир Путин. И предупредил об ответных действиях на удары.