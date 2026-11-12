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Владимир Путин заявил о желании вечного мира на Украине

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 16:53
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы достичь на Украине вечного мира. На встрече в Кремле с американскими переговорщиками он также указал, что Россия признает только одну линию разграничения с Украиной — госграницу
Президент России Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Что касается длительности мира, его безупречности и надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — сказал Владимир Путин.
Он также отметил, что Россия хотела бы, чтобы США поработали с Европой и европейцы определились, чего хотят — мира или войны. По его словам, РФ всегда заявляла, что присутствие зарубежных войск на Украине неприемлемо. Они являются законной целью, подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Владимир Путин указал, что Россия признает только одну линию разграничения с Украиной — госграницу. «Потому что будет тогда понятно и ясно: здесь — мы, здесь — вы», — добавил президент.
Во встрече в Кремле с российской стороны принимают участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что Россия и Украина приблизились к миру. При этом очень многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, «обретет ли разум Европа», подчеркнул он.
Тэги
Владимир Путин Украина

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