Еврокомиссия ограничила участие жителей России в конкурсном отборе на получение стипендий Erasmus Mundus Joint Masters независимо от их гражданства. Запрет закреплен в руководстве по программе Erasmus+ на 2027 г.
Жители России не смогут участвовать в конкурсном отборе на получение стипендий Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM; программа входит в Erasmus+) независимо от гражданства. Ограничение содержится в руководстве по программе Erasmus+ на 2027 г., опубликованном
Еврокомиссией 18 ноября.
«Стипендии Erasmus Mundus открыты для студентов со всего мира, за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации, которые не имеют права участвовать в отборе независимо от их гражданства, а также лиц, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Украины, за исключением граждан Украины», — говорится в документе.
Erasmus Mundus Joint Masters — программа совместных магистратур, которые реализуют консорциумы европейских и зарубежных университетов. Студенты обучаются в нескольких странах и могут получить совместный или несколько дипломов. Для участников предусмотрены стипендии Евросоюза.
В руководстве также указано, что организации, зарегистрированные в России, и физические лица, проживающие в стране, не могут участвовать ни в одном из направлений Erasmus+.
Власти ЕС не признают российскими территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Новые четыре региона вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов. В Кремле неоднократно подчеркивали, что эти территории являются неотъемлемой частью РФ.
Крым был присоединен к России также в результате референдума еще в 2014 г. Президент Владимир Путин в 2016-м подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
В апреле 2024 г. ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал
«Эксперту», что институт лишился возможности институционально сотрудничать с ведущими университетами Европы, США и Японии. По его словам, интенсивность академических обменов значительно снизилась, поэтому вуз начал развивать совместные программы с университетами Китая, в том числе стажировки студентов и аспирантов в научных лабораториях.
Дальневосточный федеральный университет также переориентировал
международные связи на Азиатско-Тихоокеанский регион. К февралю 2024 г. его партнерская сеть насчитывала более 230 университетов, научных центров и профильных организаций, из которых 160 находились в странах Азии, отмечал ректор ДВФУ Борис Коробец. Новые партнеры появились на Филиппинах, в Таиланде и Аргентине, а сотрудничество с Китаем, Вьетнамом и Индией расширилось.