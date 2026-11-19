Еврокомиссия ограничила участие жителей России в конкурсном отборе на получение стипендий Erasmus Mundus Joint Masters независимо от их гражданства. Запрет закреплен в руководстве по программе Erasmus+ на 2027 г.

Жители России не смогут участвовать в конкурсном отборе на получение стипендий Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM; программа входит в Erasmus+) независимо от гражданства. Ограничение содержится в руководстве по программе Erasmus+ на 2027 г., опубликованном Еврокомиссией 18 ноября.

«Стипендии Erasmus Mundus открыты для студентов со всего мира, за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации, которые не имеют права участвовать в отборе независимо от их гражданства, а также лиц, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Украины, за исключением граждан Украины», — говорится в документе.

Erasmus Mundus Joint Masters — программа совместных магистратур, которые реализуют консорциумы европейских и зарубежных университетов. Студенты обучаются в нескольких странах и могут получить совместный или несколько дипломов. Для участников предусмотрены стипендии Евросоюза.

В руководстве также указано, что организации, зарегистрированные в России, и физические лица, проживающие в стране, не могут участвовать ни в одном из направлений Erasmus+.

Власти ЕС не признают российскими территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Новые четыре региона вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов. В Кремле неоднократно подчеркивали, что эти территории являются неотъемлемой частью РФ. Крым был присоединен к России также в результате референдума еще в 2014 г. Президент Владимир Путин в 2016-м подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

В апреле 2024 г. ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал «Эксперту», что институт лишился возможности институционально сотрудничать с ведущими университетами Европы, США и Японии. По его словам, интенсивность академических обменов значительно снизилась, поэтому вуз начал развивать совместные программы с университетами Китая, в том числе стажировки студентов и аспирантов в научных лабораториях.