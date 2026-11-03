Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

Вратарь испанского футбольного клуба «Андорра» Хесус Овоно может получить до четырех лет лишения свободы, сообщило Infobae. После его столкновения с нападающим «Тенерифе» Хесусом де Мигелем у последнего остановилось сердце. Меньше чем через сутки спортсмен скончался в больнице

Вратарю футбольного клуба «Андорра» Хесусу Овоно грозит до четырех лет тюрьмы после столкновения с нападающим «Тенерифе» Хесусом де Мигелем, у которого остановилось сердце. Об этом сообщает Infobae.

Во время игры 2 ноября Хесус Овоно нанес сопернику сильный удар коленом в грудь. После этого Хесус де Мигель потерял сознание, у нападающего остановилось сердце. Хесус Овоно получил красную карточку и был удален с поля. Матч приостановили при счете 2:2.

Нападающему «Тенерифе» оказали первую помощь еще на поле. Его экстренно госпитализировали и смогли реанимировать, но меньше чем через сутки спортсмен скончался. О его смерти сообщила пресс-служба клуба «Тенерифе».

Infobae отмечает, что действия голкипера могут квалифицировать как умышленное причинение смерти по неосторожности. За это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от одного года до четырех лет.

По информации источников издания, испанская полиция уже возбудила уголовное дело о смерти Хесуса де Мигеля. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Клуб «Андорра» выразил соболезнования семье Хесуса де Мигеля. В заявлении отмечается , что трагедия «оказала огромное эмоциональное воздействие на игроков, тренерский штаб и всех в клубе». Sport.es пишет , что «Андорра» настаивает, что смерть нападающего «Тенерифе» была несчастным случаем. В клубе подчеркивают, что Хесус Овоно не хотел причинить вред сопернику и сам глубоко потрясен инцидентом.

Хесусу Де Мигелю было 30 лет. Он присоединился к «Тенерифе» летом 2025 г. До этого выступал за другие испанские футбольные команды.