World Aquatics перенесла из Канады два этапа Кубка мира 2027 г. из-за ограничений на въезд российских и белорусских спортсменов. Этап по прыжкам в воду пройдет в Мексике, а для соревнований по синхронному плаванию федерация будет искать нового организатора

Международная федерация плавания (World Aquatics) перенесла из Канады два этапа Кубка мира 2027 г. из-за позиции канадских властей по допуску российских и белорусских спортсменов, сообщила пресс-служба организации.

«World Aquatics привержена проведению инклюзивных и доступных для всех международных соревнований, свободных от политического вмешательства», — говорится в заявлении федерации.

Первый этап Кубка мира по прыжкам в воду, который должен был пройти в Канаде 25–28 февраля 2027 г., перенесут в Мексику. Четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию, запланированный на 29 апреля — 1 мая, исключили из календаря, пока не будет определен новый организатор.

3 ноября правительство Канады заявило , что российские и белорусские спортсмены не смогут въехать в страну для участия в соревнованиях под национальными флагами, с символикой и гимнами. При этом власти уточнили, что спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, смогут участвовать в международных турнирах в Канаде.

В сентябре генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин сообщил , что страны, претендующие на проведение крупных турниров World Aquatics, должны гарантировать выдачу виз российским и белорусским спортсменам. В противном случае федерация сможет передать право на проведение соревнований другим государствам.

В 2025 г. сборная России пропустила чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в польском Люблине из-за отказа в выдаче виз. В марте 2022 г. World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой, а в сентябре 2023 г. разрешила им выступать в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

В апреле федерация сняла ограничения со взрослых спортсменов из России и Белоруссии и допустила их к соревнованиям с национальными флагами и гимнами.