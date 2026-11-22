Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил без ответа попытки Дональда Трампа связаться с ним, а новая инициатива провести встречу в Азии не привела к переговорам, рассказывает WSJ. Северокорейский дипломат вернул американской стороне нераспечатанное письмо президента США для Ким Чен Ына. Представитель администрации при этом отрицает попытки организовать новую встречу

Лидер КНДР Ким Чен Ын проигнорировал попытки президента США Дональда Трампа наладить контакт, а усилия главы Белого дома по организации встречи во время его поездки в Азию не увенчались успехом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников WSJ, в 2025 г. Дональд Трамп пытался связаться с северокорейским лидером по действующим телефонным линиям и другим каналам, но ответа не получил. После этого он написал письмо. Для его передачи сотрудники Белого дома организовали группу, которая ждала у здания постоянного представительства КНДР при ООН на Манхэттене. Послание вручили проходившему мимо северокорейскому дипломату. Позднее на заседании ООН тот бросил нераспечатанное письмо перед представителем США, утверждают собеседники газеты.

Во время поездки Дональда Трампа в Азию на этой неделе стороны, по данным издания, в последний момент обсуждали возможность личных переговоров. Однако Ким Чен Ын выдвинул условия, которые Вашингтон счел неприемлемыми. Какие именно, газета не уточняет.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. Переговоры в Сингапуре в 2018 г. завершились совместным заявлением о работе над денуклеаризацией Корейского полуострова. Следующий саммит в Ханое в 2019 г. закончился без соглашения. Позднее в том же году лидеры встретились в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея, однако возобновить полноценный переговорный процесс не удалось.