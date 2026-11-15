Для защиты личной жизни топ-менеджеры стали прибегать к услугам свах, консультантов по безопасности и частных детективов, чтобы избежать скандалов, подобных тому, в котором оказался глава Nvidia Дженсен Хуанг, пишет The Wall Street Journal. Такие специалисты проверяют потенциальных партнеров и подбирают места для встреч с учетом возможной слежки, а стоимость услуг доходит до $500 тыс.



Руководители крупных компаний все чаще обращаются к профессиональным свахам, консультантам по безопасности и частным детективам, чтобы защитить личную жизнь от постороннего внимания на фоне скандала вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Специалисты проверяют потенциальных партнеров, ограничивают распространение личной информации и выбирают места для свиданий с учетом возможной слежки. По данным издания, с января 2025 г. по январь 2026 г. средняя стоимость услуг свах выросла на 26% — цены начинаются от $75 тыс. и могут достигать $500 тыс.

Перед знакомством потенциальные партнеры проходят проверку и подписывают соглашения о неразглашении. Иногда им даже предоставляют измененные биографические данные клиентов и фотографии людей, которые на них похожи.

Некоторые руководители также нанимают специалистов для проверки репутации потенциальных партнеров. По словам консультанта по безопасности Дона Авива, такая проверка может включать изучение публикаций в социальных сетях и судебной истории человека. Его услуги по проверке потенциального партнера стоят дополнительно $4 тыс. к стандартному тарифу.

Отдельное внимание в статье уделено влиянию личных отношений руководителей на бизнес. По данным исследований, топ-менеджеры почти в пять раз чаще теряют должности из-за личных проступков, чем из-за финансовых нарушений. Юристы также советуют руководителям сообщать советам директоров о новых отношениях, особенно если речь идет о романе с подчиненным.

Поводом для обсуждения этой темы стал в том числе скандал вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. 12 ноября компания объявила о его уходе с постов генерального директора, президента и члена совета директоров. 9 ноября совет директоров Nvidia начал расследование возможной связи главы компании Дженсена Хуанга с иностранной разведкой. Поводом стали публикации о его отношениях с Алисой Хуанг, бывшим руководителем Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревали в сотрудничестве с китайскими властями. В Nvidia заявили, что не обнаружили признаков утечки конфиденциальных данных.