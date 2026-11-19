«Яндекс» восстановил доступ к 99,55% данных на «Диске» после октябрьских атак на дата-центры. Компания сообщила, что этот показатель продолжит расти. Восстановлены автозагрузка фото с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео
«Яндекс» восстановил доступ к 99,55% данных на «Диске», сообщила
компания.
«Инженерам „Яндекса“ удалось увеличить долю доступных данных на „Яндекс Диске“ до 99,55%», — говорится в сообщении. Там уточнили, что доля доступных файлов продолжит расти, поскольку восстановительные работы продолжаются.
В ходе работ были восстановлены автозагрузка фото с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео, отметили в компании. Если файл пока не удается открыть или скачать, это не значит, что он безвозвратно утрачен, подчеркнули в «Яндексе». Там рекомендовали пользователям обратиться в техническую поддержку «Диска» в таком случае.
Масштабные перебои в работе сервисов «Яндекса» начались
после атак беспилотников на дата-центры компании 8, 9 и 11 октября. В результате последней атаки пользователи «Яндекс Пэй» не могли проверить баланс, оплатить покупки и перевести деньги. В компании заверили
, что записи о счетах сохранились, а средства клиентов находятся в безопасности. К концу октября «Яндекс Пэй» восстановил
основные функции.
На фоне сбоя «Яндекс» отменил
плату за облачные сервисы Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360» для действующих клиентов до конца октября. 10 ноября в компании сообщили
, что не смогут восстановить 2,84% данных в Yandex Cloud, которые были утеряны во время атак на дата-центры, из-за повреждения оборудования и отсутствия бэкапов на платформе.