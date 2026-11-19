«Яндекс» восстановил доступ к 99,55% данных на «Диске» после октябрьских атак на дата-центры. Компания сообщила, что этот показатель продолжит расти. Восстановлены автозагрузка фото с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео

«Яндекс» восстановил доступ к 99,55% данных на «Диске», сообщила компания.

«Инженерам „Яндекса“ удалось увеличить долю доступных данных на „Яндекс Диске“ до 99,55%», — говорится в сообщении. Там уточнили, что доля доступных файлов продолжит расти, поскольку восстановительные работы продолжаются.

В ходе работ были восстановлены автозагрузка фото с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео, отметили в компании. Если файл пока не удается открыть или скачать, это не значит, что он безвозвратно утрачен, подчеркнули в «Яндексе». Там рекомендовали пользователям обратиться в техническую поддержку «Диска» в таком случае.

Масштабные перебои в работе сервисов «Яндекса» начались после атак беспилотников на дата-центры компании 8, 9 и 11 октября. В результате последней атаки пользователи «Яндекс Пэй» не могли проверить баланс, оплатить покупки и перевести деньги. В компании заверили , что записи о счетах сохранились, а средства клиентов находятся в безопасности. К концу октября «Яндекс Пэй» восстановил основные функции.