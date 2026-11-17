Неполадки с двигателем не позволят японскому зонду «Хаябуса-2» достичь астероида 1998 KY26 и совершить на нем посадку в 2031 г., пишет Kyodo. Японскому агентству аэрокосмических исследований пришлось отойти от первоначального плана

Японский космический зонд «Хаябуса-2» не сможет совершить посадку на астероиде 1998 KY26 из-за технических неполадок. Об этом сообщил Kyodo со ссылкой на материалы Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Как следует из документов, JAXA изменила план миссии «Хаябуса-2»: вместо исследования астероида 1998 KY26 в 2031 г. агентство планирует достичь астероида 2015 BM510 в 2028-м. Изменения связаны со сбоем одного из четырех ионных двигателей, который произошел в середине августа во время навигационных работ.

Несмотря на функционирование оставшихся систем, корабль не может достичь ускорения, необходимого для гравитационного маневра у Земли и полета к запланированной цели, отмечает Kyodo. Диаметр новой цели, по оценкам JAXA, составляет от 17 до 74 метров, «Хаябуса-2» пройдет вблизи нее.