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Заксобрание Петербурга одобрило запрет продажи вейпов на пять лет

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 11 ноя 2026 12:38
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. Инициативу поддержали все 50 депутатов. Для введения ограничений в намеченный срок документ необходимо принять и опубликовать до 1 декабря
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно поддержали в первом чтении законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщается на странице парламента «ВКонтакте».
Ограничения предлагается установить на пять лет — с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. За документ проголосовали все 50 депутатов.
Проект внесли бюджетно-финансовый комитет и постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению. Его подготовила рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители исполнительной власти, правоохранительных органов, здравоохранения, бизнеса и общественности.
Председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок в ходе заседания Заксобрания пояснил: чтобы ограничения начали действовать с 1 марта 2027 г., городской закон необходимо принять и опубликовать до 1 декабря 2026 г. Депутаты ожидают, что в Ленинградской области его также примут до 1 декабря.
Необходимость полного запрета Денис Четырбок объяснил тем, что несовершеннолетние сохраняют доступ к вейпам, несмотря на действующие ограничения. По его словам, дополнительной санкцией для организаций станет отзыв лицензии на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.
В октябре закон о пятилетнем запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них приняли в Якутии. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 г. При этом устройства для нагревания табачных стиков под действие якутского закона не подпадают.
На федеральном уровне обсуждается обязательное раскрытие производителями и продавцами информации о составе вейпов с 1 января 2027 г. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 ноября сообщил, что законопроект об этом рассматривается во втором чтении.
Тэги
Санкт–Петербург Вейпы Запреты

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