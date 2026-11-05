Жанну Немцову заочно приговорили к четырем годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил Жанну Немцову (признана в РФ иноагентом) к четырем годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации. По версии обвинения, она выступала соучредителем фонда «Борис Немцов за свободу» (признан в РФ нежелательной организацией). Ей также запретили на восемь лет администрировать сайты и каналы

Суд в Москве заочно приговорил Жанну Немцову (признана в РФ иноагентом) к четырем годам колонии общего режима по делу об организации деятельности фонда «Борис Немцов за свободу» (признан нежелательной организацией в России). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры 42-летняя Жанна Немцова признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Также ей запретили заниматься администрированием каналов и сайтов в интернете в течение восьми лет.

Жанна Немцова находится в розыске, уголовное дело рассматривалось в ее отсутствие, уточнили в прокуратуре. По версии обвинения, она продолжала руководить фондом Бориса Немцова, несмотря на то что его деятельность была признана нежелательной в России. Прокуратура утверждает, что Жанна Немцова организовывала финансирование и работу фонда, а также публиковала видеозаписи, в которых говорила о своей руководящей роли в фонде.

В апреле 2024 г. Минюст внес фонд «Борис Немцов за свободу» в перечень нежелательных организаций. Его учредили в Германии в ноябре 2015 г. Жанна Немцова стала соучредителем фонда в год его создания.