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Жанну Немцову заочно приговорили к четырем годам колонии

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 14:33
Фото: Ivan Sekretarev/AP/TASS
Суд в Москве заочно приговорил Жанну Немцову (признана в РФ иноагентом) к четырем годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации. По версии обвинения, она выступала соучредителем фонда «Борис Немцов за свободу» (признан в РФ нежелательной организацией). Ей также запретили на восемь лет администрировать сайты и каналы
Суд в Москве заочно приговорил Жанну Немцову (признана в РФ иноагентом) к четырем годам колонии общего режима по делу об организации деятельности фонда «Борис Немцов за свободу» (признан нежелательной организацией в России). Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры 42-летняя Жанна Немцова признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Также ей запретили заниматься администрированием каналов и сайтов в интернете в течение восьми лет.
Жанна Немцова находится в розыске, уголовное дело рассматривалось в ее отсутствие, уточнили в прокуратуре. По версии обвинения, она продолжала руководить фондом Бориса Немцова, несмотря на то что его деятельность была признана нежелательной в России. Прокуратура утверждает, что Жанна Немцова организовывала финансирование и работу фонда, а также публиковала видеозаписи, в которых говорила о своей руководящей роли в фонде.
В апреле 2024 г. Минюст внес фонд «Борис Немцов за свободу» в перечень нежелательных организаций. Его учредили в Германии в ноябре 2015 г. Жанна Немцова стала соучредителем фонда в год его создания.
В июле 2026 г. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца. В сентябре Мосгорсуд оставил это решение в силе, после чего ее объявили в международный розыск. В октябре Минюст включил Жанну Немцову в реестр иностранных агентов. Тогда же прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.
Тэги
Суды приговор иноагенты

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