Женщина пострадала при атаке БПЛА на Санкт-Петербург, ее госпитализировали, сообщили власти города. Ночью 27 ноября над городом и областью сбили 55 дронов

При атаке БПЛА на Санкт-Петербург пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Зафиксировано падение обломков БПЛА в Приморском и Выборгском районах. В многоэтажном жилом доме на ул. Лидии Зверевой повреждение получили фасад здания и остекление. Пострадала женщина, она госпитализирована», — говорится в сообщении.

Жильцы двух подъездов временно размещены в школе № 575, им оказывается помощь. В Приморском и Выборгском районах повреждены остекление зданий и несколько автомобилей.

На местах происшествий работают экстренные службы и сотрудники ЖКХ, которые проводят оценку повреждений и восстановительные работы, уточнили в администрации города.

В общей сложности силы ПВО отразили атаку 55 беспилотников над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Из них 10 БПЛА сбиты над Новгородской областью.