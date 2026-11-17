Чертановский суд Москвы арестовал 21-летнюю Елизавету Кириченко, обвиняемую в покушении на журналиста и бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного. Она останется под стражей до 13 января

Чертановский суд Москвы отправил под стражу обвиняемую в покушении на убийство Сергея Заворотного Елизавету Кириченко, сообщили «РИА Новости» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать [Елизавете] Кириченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней, то есть до 13 января», — огласила решение судья.

Елизавету Кириченко задержали 16 ноября. По версии следствия, она действовала под влиянием мошенников, которые обманом убедили девушку перевести крупную сумму на «безопасный счет», после чего под давлением кураторов она заложила взрывчатку под автомобиль Сергея Заворотного. В ходе допроса Елизавета Кириченко признала вину. Она утверждала, что была уверена, что устанавливает GPS-трекер, а о взрыве узнала из новостей.

Взрыв автомобиля на Кировоградской улице на юге Москвы произошел утром 13 ноября. Под днищем внедорожника сработало самодельное взрывное устройство, оно было приведено в действие дистанционно, уточнили в СК. В результате произошедшего пострадал журналист Сергей Заворотный, он был госпитализирован.