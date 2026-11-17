Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить восстановление мощностей НПЗ для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других приоритетов он назвал увеличение объемов поставок топлива и продолжение импорта нефтепродуктов
Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщила
пресс-служба правительства России по итогам совещания.
«Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса. Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей, так и независимых участников рынка», — подчеркнул Александр Новак.
Среди приоритетов он назвал:
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максимально быстрое восстановление производственных мощностей;
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обеспечение дополнительных объемов внеклассового топлива;
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продолжение импорта нефтепродуктов.
На совещании также присутствовали представители Минэнерго, ФАС, ФНС, Минпромторга, Совета Федерации и нефтяных компаний. Представители крупных нефтяных компаний рассказали о мерах по обеспечению топливом собственных сетей АЗС, независимых участников рынка и сельхозпроизводителей.
С конца мая в ряде российских регионов начались перебои с поставками топлива, в связи с чем в некоторых областях продажа топлива была ограничена. В июле власти некоторых субъектов начали смягчать ограничения, но в начале августа дефицит вновь обострился
. 3 сентября Александр Новак отмечал
улучшение ситуации с топливом.
Тем не менее, в начале ноября власти регионов вновь стали сообщать о введении ограничений. Об ограничениях, частности, сообщали
в правительстве Нижегородской области. Такое решение там приняли 1 ноября после атаки беспилотников: тогда повреждения получило промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области. В регионе отпуск бензина ограничили 40 литрами на автомобиль за одну заправку и запретили продавать его в канистры, при этом по дизелю ограничения не вводились.