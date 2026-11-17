Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить восстановление мощностей НПЗ для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других приоритетов он назвал увеличение объемов поставок топлива и продолжение импорта нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщила пресс-служба правительства России по итогам совещания.

«Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса. Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей, так и независимых участников рынка», — подчеркнул Александр Новак.

Среди приоритетов он назвал:

максимально быстрое восстановление производственных мощностей;

обеспечение дополнительных объемов внеклассового топлива;

продолжение импорта нефтепродуктов.

На совещании также присутствовали представители Минэнерго, ФАС, ФНС, Минпромторга, Совета Федерации и нефтяных компаний. Представители крупных нефтяных компаний рассказали о мерах по обеспечению топливом собственных сетей АЗС, независимых участников рынка и сельхозпроизводителей.

С конца мая в ряде российских регионов начались перебои с поставками топлива, в связи с чем в некоторых областях продажа топлива была ограничена. В июле власти некоторых субъектов начали смягчать ограничения, но в начале августа дефицит вновь обострился . 3 сентября Александр Новак отмечал улучшение ситуации с топливом.