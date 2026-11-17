После атаки ВСУ на Крымский мост власти обсудили доставку грузов на полуостров альтернативными маршрутами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он поручил оперативно оценить сроки восстановления Крымского моста и увеличить пропускную способность альтернативных маршрутов
Правительственная комиссия обсудила альтернативные маршруты доставки грузов в Крым после повреждения Крымского моста. Об этом сообщил
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий повреждения моста.
«В рамках заседания определили необходимые меры для оценки ущерба и начала строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами», — отметил Марат Хуснуллин.
На заседании вице-премьер поручил оперативно оценить сроки восстановления Крымского моста и увеличить пропускную способность альтернативных маршрутов. Также в ходе совещания с докладами выступили главы регионов, руководители Росморречфлота, Росавтодора и представители «Крымской железной дороги».
За последние сутки Крымский мост подвергся
атаке ВСУ дважды. Сейчас автомобильное движение по нему остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Минтрансе.
В Кремле 16 ноября сообщили
о «незначительных повреждениях». После повторной атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше прежнего. По его словам, в ближайшее время будет разработан план работ с указанием их очередности и сроков.
Атаки на Крымский мост не нарушили снабжение Херсонской
и Запорожской
областей, сообщили губернаторы Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Они отметили, что на сухопутных путях усилены меры безопасности.