Дмитрий Песков, комментируя похвалу со стороны Дональда Трампа, заявил, что для него важнее, чтобы Владимир Путин «хотя бы не ругал». Американский лидер положительно оценил его работу перед встречей с российским президентом на саммите АТЭС в Китае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на похвалу своей работы со стороны президента США Дональда Трампа. В интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» он подчеркнул, что прежде всего ориентируется на оценку российского лидера Владимира Путина.

«Для меня всегда самым главным является, чтобы наш президент хотя бы не ругал», — сказал Дмитрий Песков.

Дональд Трамп положительно отозвался о работе представителя Кремля перед встречей с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.