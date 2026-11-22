Расследование в отношении Nvidia в Калифорнии может привести к уголовному делу, заявил Bloomberg генеральный прокурор штата Роб Бонта. Власти проверяют, продавала ли компания передовые чипы Китаю в нарушение закона и вводила ли инвесторов в заблуждение

Власти Калифорнии изучают возможные нарушения уголовного законодательства в рамках расследования в отношении Nvidia, сообщил генеральный прокурор штата Роб Бонта в интервью Bloomberg.

Проверка касается предполагаемых незаконных продаж передовых чипов Китаю и возможного введения инвесторов и общественности в заблуждение. По его словам, расследование может привести к уголовному делу, однако пока находится на предварительной стадии и никаких выводов нет.

Роб Бонта пояснил, что законодательство Калифорнии предусматривает как гражданскую, так и уголовную ответственность за предоставление недостоверной информации инвесторам и общественности. Следователи выясняют, могли ли Nvidia или ее бывший генеральный директор Дженсен Хуанг нарушить эти нормы.

Одним из поводов для проверки стали сообщения о романе Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, работавшей в сингапурской компании — покупателе чипов Nvidia. При этом Роб Бонта подчеркнул, что возможные нарушения при поставках могли быть не связаны с этими отношениями. Он также допустил, что расследование не выявит ни незаконных продаж, ни обмана инвесторов.

Если нарушения подтвердятся, власти могут добиваться судебного запрета на продолжение поставок и взыскания прибыли от незаконных продаж. Возможное уголовное дело также может повлечь финансовые санкции. По словам Роба Бонты, дальнейшие действия будут зависеть от установленных фактов, осведомленности участников и их намерений.

12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia. Исполняющей обязанности гендиректора назначили финансового директора Колетт Кресс. Отставке предшествовали сообщения о внебрачных связях руководителя и начало внутреннего расследования. Позднее Дженсен Хуанг заявил о готовности вернуться, если совет директоров сочтет это соответствующим интересам акционеров, сотрудников, компании и США.