Рыночная капитализация Nvidia сократилась примерно на $1,04 трлн после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора, сообщает Business Insider. Накануне объявления об его отставке акции Nvidia стоили $173,73, а капитализация составляла около $4,2 трлн. К вечеру 20 ноября их стоимость упала до $128, а капитализация — до $3,14 трлн (падение на более чем 25%)

После ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia рыночная капитализация компании сократилась примерно на $1,04 трлн. Об этом сообщил портал Business Insider.

По данным издания, 11 ноября, накануне объявления об уходе Дженсена Хуанга, акции Nvidia стоили $173,73, а капитализация составляла около $4,2 трлн. К вечеру 20 ноября их стоимость упала до $128, а капитализация — до $3,14 трлн. За неделю компания потеряла более четверти своей стоимости.

Резкое снижение капитализации ставит под вопрос решения совета директоров, отметил Business Insider. По мнению портала, инвесторы могли переоценить перспективы Nvidia после ухода основателя, сыгравшего ключевую роль в ее успехе на рынке чипов для ИИ. При этом потери Nvidia нельзя связывать исключительно с уходом Хуанга, так как на акции влияют разные факторы, считают в издании.

12 ноября совет директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга. Согласно решению, вступившему в силу немедленно, предприниматель покинул посты президента, гендиректора и члена правления компании. Причину отставки в компании не уточнили. Этому решению предшествовали сообщения о нескольких внебрачных романах Дженсена Хуанга, один из которых был связан с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed, которую американские службы подозревали в шпионаже в пользу Китая.