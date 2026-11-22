Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила протест президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за внесения итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в базу запрещенного в РФ сайта «Миротворец». Сам политик потребовал извинений и пригрозил заблокировать продление военной помощи Киеву. Украинское посольство заявило, что сайт не представляет официальную позицию страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила протест президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за включения вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в базу «Миротворца» (признан экстремистским и запрещен на территории России), пишет Il Fatto Quotidiano.

Глава итальянского правительства назвала ситуацию неприемлемой. Маттео Сальвини потребовал извинений и допустил блокирование продления военной помощи Украине, после чего украинское посольство публично дистанцировалось от ресурса.

По данным газеты, Маттео Сальвини сообщил Джордже Мелони о своем недовольстве еще до публичного выступления. Премьер-министр подняла этот вопрос с Владимиром Зеленским в Берлине, где находились оба лидера, подчеркнув, что ситуация неприемлема как для вице-премьера, так и для всех итальянцев.

Вечером 19 ноября посольство Украины в Риме заявило в соцсети X, что «Миротворец» не входит в систему государственных органов страны и не уполномочен представлять их позицию. Дипломаты подчеркнули, что публикации ресурса не отражают официальных решений Киева. Попытки использовать неофициальные источники для искажения позиции Украины и обострения двусторонних отношений посольство назвало неуместными.

20 ноября Маттео Сальвини приветствовал заявление посольства, но призвал украинские власти закрыть сайт, который, по его словам, распространяет ненависть и угрозы.