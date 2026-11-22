Президент Финляндии Александер Стубб назвал серьезными события на судне Sparta II в Финском заливе и сообщил, что проинформировал о них ключевых партнеров и союзников страны. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что эвакуация экипажа не потребовалась

Президент Финляндии Александер Стубб назвал серьезным инцидент с российским судном Sparta II в Финском заливе. В соцсети X он сообщил , что находится в тесном контакте с руководством страны по вопросам внешней политики и безопасности, вооруженными силами и пограничной службой.

«События на судне Sparta II в Финском заливе серьезны», — написал Александер Стубб. Он также сообщил, что проинформировал о произошедшем ключевых партнеров и союзников Финляндии, поблагодарил службы за профессиональные и решительные действия и заверил, что безопасность страны обеспечивается.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, к атакованному российскому сухогрузу прибыло спасательное судно, но эвакуировать команду не потребовалось.

«Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту», — сообщил губернатор. Он добавил, что поддерживает рабочий контакт с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.