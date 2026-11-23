Дженсен Хуанг вернулся на пост генерального директора Nvidia. Совет директоров также восстановил его в должности президента компании и включил в состав совета директоров. С момента отставки предпринимателя прошло 11 дней

Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора компании, а также вернул его в состав совета директоров. Решение вступило в силу немедленно и было принято единогласно, сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров считает, что Дженсен — подходящий человек для руководства Nvidia, а его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов», — заявил председатель совета директоров Харви Джонс.

Перед принятием решения совет провел серию встреч с Дженсеном Хуангом и получил информацию от представителей высшего руководства США. По итогам обсуждений правление пришло к выводу, что возвращение предпринимателя не создает угрозы национальной безопасности.

При этом независимое расследование сообщений о том, что Дженсен Хуанг мог стать целью иностранной разведки, продолжится. Предприниматель заявил о готовности сотрудничать, уточняется в сообщении Nvidia.

На фоне объявления о восстановлении Дженсена Хуанга в должности гендиректора акции Nvidia росли более чем на 31% на премаркете. После открытия рынков рост замедлился до 26,5%. По состоянию на 17:40 мск акции Nvidia торгуются на уровне $158,77 за бумагу.

12 ноября совет директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора компании, а также о его выходе из состава совета директоров. Компанию временно возглавила финансовый директор Колетт Кресс.

Этому решению предшествовали публикации о нескольких внебрачных отношениях предпринимателя, в частности, с руководителем сингапурской компании Megaspeed Алисой Хуанг , которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. Второй роман, по данным The New York Times, был с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл . После отставки стало известно еще об одной возлюбленной Дженсена Хуанга. Ее имя не разглашается, но, по данным Reuters, она также является сотрудницей Nvidia.