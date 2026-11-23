В Москве стартовал эксперимент по выделению парковочных мест для многодетных семей, сообщил Минтранс. Новые знаки установили на улице Рождественке и проспекте Вернадского. Эксперимент продлится до 21 мая 2027 г., действующие льготы на парковку сохранятся

Минтранс России совместно с правительством Москвы и Госавтоинспекцией начал эксперимент по применению нового знака парковки для многодетных семей, сообщило министерство во «ВКонтакте».

Специальные места обозначены на улице Рождественке и проспекте Вернадского. Их востребованность и удобство использования будут оценивать до 21 мая 2027 г.

«Специально обозначенные места помогут многодетным родителям быстрее находить парковку рядом с социально значимыми объектами и сделают повседневные поездки с детьми комфортнее», — заявил министр транспорта Дмитрий Ядров.

Новый знак не отменяет действующие льготы для многодетных семей, включая бесплатную парковку, подчеркнули в Минтрансе. В перспективе такие места могут стать дополнительной мерой поддержки, которую регионы смогут применять с учетом местных потребностей.

Минтранс представил знак в сентябре. Его дизайн выбрали по итогам опроса почти 4 тыс. человек: 46% участников поддержали вариант с белой буквой «Р» на синем фоне и изображением семьи с тремя детьми.