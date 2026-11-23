МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи с решением закрыть погранпереходы с 1 декабря. Как сообщили в дипведомстве, Россия оставляет за собой право принять меры для защиты национальных интересов и своих граждан

Временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги вызвали в МИД РФ, сообщило ведомство.

Дипломату заявили, что обвинения в причастности России к попытке поджога предприятия ВПК не имеют доказательной базы. В ведомстве также раскритиковали решение эстонских властей закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе.

«Закрытие государственной границы в первую очередь нанесет очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернется как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО», — говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ также напомнили, что Эстония предоставляет воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих северо-запад России. Российская сторона заявила, что неоднократно фиксировала такие случаи, и охарактеризовала подобные действия как находящиеся «на грани развязывания открытой войны с Россией».

Кроме того, ведомство заявило о попытках Таллина препятствовать движению российских грузовых судов в Балтийском море путем досмотров, захватов и арестов.

Также российская сторона выразила претензии к обращению с русскоязычными жителями Эстонии. В МИД обвинили власти страны в ограничении использования русского языка, уголовном преследовании и депортации симпатизирующих России людей, а также в давлении на Эстонскую православную христианскую церковь. Дипломату сообщили, что такая политика, по оценке Москвы, дестабилизирует обстановку в регионе и негативно сказывается на благосостоянии жителей Эстонии.

О планах закрыть погранпереходы с 1 декабря глава эстонского МИД Маргус Цахкна объявил 15 ноября. Он связал решение с якобы причастностью российской военной разведки к диверсии против оборонного предприятия. 20 ноября правительство Эстонии уточнило , что ограничения затронут передвижение людей и транспорта через автомобильные пункты пропуска.