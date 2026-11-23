Таджикистан уведомил ООН о решении выйти из Римского статута МУС. Страна перестанет быть участником соглашения 20 ноября 2027 г., следует из документа

Решение вступит в силу 20 ноября 2027 г., через год после оформления уведомления — оно было направлено 20 ноября 2026 г.

Таджикистан подписал Римский статут МУС в 1998 г. и ратифицировал его в 2000-м. В соответствии со статьей 127 Римского статута государство может выйти из соглашения, направив письменное уведомление генеральному секретарю ООН.

1 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила постановление о прекращении действия Римского статута. Проект документа внес президент республики Эмомали Рахмон. Ранее, 16 сентября, его рассмотрел совет палаты представителей Высшего собрания Таджикистана.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар объяснил решение о выходе из МУС политизацией его деятельности, избирательностью и предвзятостью. Об этом он заявил 1 октября, выступая перед депутатами нижней палаты парламента, сообщает газета «Садои мардум». Идибек Каландар назвал МУС «инструментом политического давления» при разрешении межгосударственных споров. Он также заявил, что суд «систематически отступал от признанных международных стандартов и ключевых принципов судебной беспристрастности».