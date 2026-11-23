ЕС не будет участвовать в двусторонних консультациях по евробезопасности с РФ, заявила представитель ЕК Паула Пинью. По ее словам, дискуссия может начаться только после «прекращения огня на Украине» и с участием стран НАТО и ЕС. Президент РФ Владимир Путин сообщил о приглашении европейцев в Москву 19 ноября

Делегация Европы получила предложение приехать в Москву, но не готова к двусторонним консультациям с Россией и намерена вести переговоры по Украине только в многостороннем формате. Об этом заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

«Мы в курсе этого приглашения (со стороны президента РФ Владимира Путина. — „Эксперт“), но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать [только] в таком формате», — подчеркнула Паула Пинью.

По ее словам, дискуссия об архитектуре безопасности в Европе может начаться только после «прекращения огня на Украине» и с участием стран НАТО и Евросоюза.

19 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил , что Москва по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Россию, чтобы обозначить свои позиции по украинскому урегулированию и обеспечению европейской безопасности. По словам главы государства, после этого РФ решит, в каком формате будет продолжать диалог с Украиной.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил , что РФ инициирует общение с европейцами, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирному процессу.