Латвийская авиакомпания AirBaltic на фоне банкротства предложила пилотам и другим сотрудникам выбор: увольнение с компенсацией, понижение в должности или перевод в национальную авиакомпанию Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini, пишет Reuters. Авиаперевозчик планирует сократить от 500 до 700 рабочих мест

Латвийская авиакомпания АirBaltic начала предлагать персоналу увольнение с компенсацией на фоне банкротства. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники и электронные письма, которые оказались в распоряжении агентства.

По данным собеседников, латвийская авиакомпания планирует сократить от 500 до 700 рабочих мест, включая пилотов и бортпроводников, в рамках процедуры банкротства и реструктуризации. Сотрудникам предлагают три варианта: увольнение с компенсацией, понижение в должности или перевод в национальную авиакомпанию Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini.

Перевод сотрудников в другую авиакомпанию связан с соглашением о сотрудничестве: со следующего года пилоты авиакомпании смогут добровольно летать на Airbus A220 компании Air Niugini, сообщила AirBaltic агентству. В компании уточнили, что процесс проходит в соответствии с трудовым законодательством и гарантирует соблюдение прав сотрудников.

По информации Reuters, авиакомпания понесла убытки из-за роста цен на топливо вследствие конфликта США и Израиля с Ираном.

Реструктуризация также затронет академию пилотов АirBaltic, где компания предоставляет студентам кредиты на большую часть расходов на обучение, отметили в авиакомпании. По словам одного из источников Reuters, будущее академии под вопросом. Он отметил, что студенты могут не пройти курс, по окончании которого пилоты получают лицензию для управления самолетом A220.

AirBaltic планирует выйти из процедуры банкротства в следующем году, сосредоточившись на сокращении парка самолетов и оптимизации расходов на лизинг, персонал, техобслуживание и страхование, сообщило агентство. В рамках финансирования должника компания получила первый транш в размере 350 млн евро.