Семь стран ОПЕК+, добровольно сокращавших добычу нефти, откажутся от отдельных ежемесячных совещаний и продолжат обсуждать ситуацию на рынке в рамках министерских встреч, сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, формат прекращает работу, поскольку добыча была восстановлена в полном объеме

Семь стран ОПЕК+, добровольно ограничивавших добычу нефти, прекратят проводить отдельные ежемесячные встречи, сообщил в эфире информационной службы «Вести» вице-премьер России Александр Новак.

«Поскольку уже восстановление произошло в полном объеме, мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу, и будет продолжена работа уже в режиме министерских встреч», — сказал Александр Новак. Дальнейшие консультации будут проходить в рамках заседаний Совместного министерского мониторингового комитета.

В конце 2016 г. 22 нефтедобывающие страны, в том числе 12 участников ОПЕК, создали альянс ОПЕК+. Его задача заключается в поддержании стабильности мирового нефтяного рынка за счет согласования объемов добычи и установления квот для участников. Условия соглашения неоднократно менялись, а его действие продлевалось.