Аналитики Kept оценили строительство тоннеля между Россией и США в $205 млрд

Тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской может обойтись в $205,4 млрд, оценили аналитики Kept. Соглашение о проектировании такого тоннеля было подписано в июне прошлого года

Стоимость строительства тоннеля под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской может составить $205,4 млрд. Такую оценку привели аналитики Kept в обзоре, с которым ознакомился РБК. Эта оценка учитывает строительство сопутствующей инфраструктуры и резерв на риски.

По расчетам Kept, непосредственно строительство тоннеля протяженностью 103–120 км обойдется в $73,2 млрд с учетом инфляции. Проект предполагает создание трех тоннелей: двух основных для движения поездов в противоположных направлениях и одного служебного. Еще около $64 млрд потребуется на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры с обеих сторон пролива: в частности, на российской стороне планируется построить около 3,5 тыс. км железнодорожных путей и обновить еще 1,5 тыс. км, пишет РБК.

В октябре 2025 г. глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил построить тоннель между Чукоткой и Аляской и обратился с этой идеей к американскому предпринимателю Илону Маску. Тогда Кирилл Дмитриев оценивал стоимость проекта в $8 млрд при использовании технологий The Boring Company. Он допускал, что строительство займет менее восьми лет. Президент США Дональд Трамп назвал идею проекта интересной. В июне 2026 г. на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о проектировании тоннеля.

Одним из преимуществ маршрута аналитики Kept считают острова Диомида, расположенные посередине Берингова пролива. Они позволят разделить подводный участок протяженностью 85 км на три отрезка по 30–40 км и вести строительство одновременно с четырех направлений. Это, по оценке компании, «существенно ускоряет» реализацию проекта.

При реалистичном сценарии тоннель может быть запущен к 2041 г. В 2026–2028 гг. должно быть подписано межправительственное соглашение. В этот период также предполагается провести геотехнические изыскания, сейсморазведку и уточнить технико-экономическое обоснование. Само проложение тоннеля и создание железнодорожных подходов может произойти в 2030–2038 гг. Такой график возможен при стабильном финансировании и согласованном участии государства и частных инвесторов, считает партнер практики «Инжиниринг» Strategy Partners Анна Белякова. Главным препятствием она называет строительство и модернизацию тысяч километров железных дорог, портов и энергетических объектов.