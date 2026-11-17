Ушедшие из РФ платежные системы вернутся в страну, как только предоставится такая возможность, считает вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, приостановить работу в России эти компании вынудили правительства западных стран

Платежные системы, которые ушли из России под давлением властей стран Запада, вернутся, как только предоставится такая возможность. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии «Первому каналу».

«Уверен, что как только предоставится возможность, эти же компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну», — подчеркнул Антон Силуанов.

Он отметил, что компании не хотели уходить, но их вынудили к этому правительства западных стран.

11 ноября директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила , что регулятор рассмотрит условия возвращения Visa и Mastercard на российский рынок, если международные платежные системы захотят возобновить работу в стране. Она обратила внимание, что эти платежные системы больше не входят в реестр ЦБ и не имеют лицензии на работу в РФ.

В мае Алла Бакина заявила , что карты Visa и Mastercard не выполняют необходимый функционал и должны уйти с российского рынка. По ее словам, Национальная платежная система (НСПК) «несет издержки» на их поддержку.