Российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова освободили после пересмотра приговора по делу о драке в отеле Абу-Даби. Суд заменил тюремные сроки восьми осужденным штрафами в 150 тыс. дирхамов ($40,8 тыс.) каждому, сообщает судебный департамент Абу-Даби. Решение приняли после примирения участников конфликта и взаимного отзыва претензий

Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова освободили после пересмотра приговора по делу о массовой драке в отеле Абу-Даби. Суд заменил тюремные сроки ему и еще семерым осужденным на штрафы в размере 150 тыс. дирхамов ($40,8 тыс.) для каждого, сообщает судебный департамент Абу-Даби в соцсети X.

Решение приняли после примирения участников конфликта и взаимного отзыва претензий. Потерпевший обратился к правительству Абу-Даби с просьбой освободить осужденных.

Приговор вынесли 13 ноября. Восемь осужденных получили шесть месяцев тюрьмы и штраф 300 тыс. дирхамов (около $82 тыс.). Шестерых из них признали виновными в нарушении общественной безопасности, еще двоих — в съемке драки на телефон и последующей публикации видео. После отбытия срока их депортируют из ОАЭ.

Драка произошла 11 ноября в отеле Yas Hilton. В конфликте участвовали Усман Нурмагомедов, грузинский боец Мераб Двалишвили и представители их команд. После инцидента полиция задержала десять человек, писало Reuters.

Мераб Двалишвили и другой грузинский боец Саба Лазишвили получили штраф в 50 тыс. дирхамов (порядка $13,6 тыс.). Их освободили сразу после оглашения решения суда.