Экс-главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин назначен заместителем министра культуры России. Он будет курировать библиотечную и научную деятельность, информационную политику и развитие креативных индустрий

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владимира Желонкина заместителем министра культуры России. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Он будет курировать библиотечную и научную деятельность, информационную политику и вопросы по развитию творческих индустрий, уточнили в Минкультуры.

Владимир Желонкин родился в 1967 г. в Санкт-Петербурге. В 1990 г. окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Николая Вознесенского.

С 1999 г. возглавлял информационное агентство Русской православной церкви. В 2001–2004 гг. руководил ТРВК «Московия» и возглавлял совет директоров «Третьего канала». В 2004–2005 гг. выпускал программу «Воскресное время» на «Первом канале». В 2010–2011 гг. занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда», затем работал заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

В 2013 г. Владимир Желонкин участвовал в создании Российского военно-исторического общества и стал его исполнительным директором. В том же году занял пост президента издательского дома «Коммерсант», в 2016 г. — генерального директора, а с 2018 г. также руководил редакцией газеты.

того же года Владимир Желонкин перешел на должность советника министра просвещения. В июле 2024 г. на посту главного редактора его сменил Михаил Лукин. В сентябреВладимир Желонкин перешел на должность советника министра просвещения.