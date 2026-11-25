Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО за 10 месяцев выросла на 38% год к году и составила 96,86 млрд руб. Октябрь стал для компании самым прибыльным месяцем с начала года

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО за 10 месяцев 2026 г. выросла на 38%, до 96,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

« Октябрь стал для нас самым прибыльным месяцем с начала года. Мы заработали 10,6 млрд руб. чистой прибыли, на 34% больше, чем в октябре прошлого года. За десять месяцев прибыль достигла 96,9 млрд руб. и уже превысила результат за весь 2025 год » , — говорится в сообщении.

Чистые процентные доходы за январь—октябрь выросли на 31% год к году, а комиссионные (включая секьюритизацию и агентское вознаграждение) увеличились на 30%.

С начала года объем средств на счетах и вкладах в «Дом.РФ» вырос на 15% у частных и на 24% у корпоративных клиентов, что превышает средние темпы роста по сектору. Расходы на формирование резервов и переоценку кредитов за 10 месяцев выросли на 8% год к году, составив 37 млрд руб. При этом стоимость риска удержана на уровне 0,7%, а рентабельность капитала составила 23,5%.

За 10 месяцев «Дом.РФ» заработал 538 руб. на акцию. По итогам года ожидается прибыль более 650 руб. на акцию. Также планируется направить на дивиденды не менее половины чистой прибыли (325 руб. на акцию).

Кредитный портфель юрлиц составил 3,2 трлн руб., увеличившись на 17% за январь–октябрь. За этот период было выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн руб. (около 45% портфеля). Портфель физлиц сократился на 7%, до 714,85 млрд руб. из-за секьюритизации кредитов на 160,9 млрд руб. С начала года «Дом.РФ» выдал ипотечных кредитов на 149,8 млрд руб., что на 20% больше в годовом исчислении.