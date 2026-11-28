Не менее пяти членов администрации США проживают на военных объектах на фоне опасений за свою безопасность, пишет CNN. Среди них — главы Минфина, Госдепартамента и Пентагона. Это связано с ростом числа случаев насилия на политической почве и угрозами иностранных противников

Как минимум пять членов американской администрации перебрались на охраняемые военные объекты из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщила телекомпания CNN.

На военных базах живут министр финансов Скотт Бессент, генпрокурор Тодд Бланш, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер. Это рекордное число чиновников, проживающих на военных объектах за всю историю США, отмечает CNN.

Телеканал объяснил меры ростом случаев насилия на политической почве и угрозами иностранных противников. В Белом доме подтвердили, что многие члены кабинета вынуждены сменить место жительства из-за целенаправленных угроз.