Дмитрий Песков допустил разговор лидеров РФ и США на саммите АТЭС

Президенты России и США так или иначе смогут пообщаться на саммите АТЭС в Китае, предположил Дмитрий Песков. По его словам, сейчас идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров РФ, Китая и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Можно предположить, что так или иначе произойдет общение двух президентов», — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в ходе саммита АТЭС. Об этом он также говорил в интервью Financial Times. Дмитрий Песков пояснил, что так как принимающей стороной саммита является Китай, за этой страной остается лидирующая роль в этом вопросе.

25 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Он заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин в принципе готовы к встрече, хоть и не уточнил сроки ее проведения. 2 ноября Дмитрий Песков говорил , что понимание того, состоится ли двусторонняя встреча президентов России и США на саммите АТЭС, появится ближе к дате саммита.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Китай).