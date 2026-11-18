Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится в декабре, сообщили в Кремле. Наиболее вероятной датой проведения мероприятия источники «Ведомостей» называют 10 декабря

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В декабре», — ответил Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о сроках проведения мероприятия.

По информации трех источников «Ведомостей», наиболее вероятная дата проведения программы — 10 декабря. Дмитрий Песков конкретную дату не назвал.

Один из источников издания отметил, что в этом году мероприятие планируют провести раньше, чем в 2025 г. Это связано с графиком президента. По его словам, четверг считается наиболее подходящим днем для проведения программы.

В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялись 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Мероприятие продолжалось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил на 103 вопроса, всего организаторы получили 3,2 млн обращений от граждан.

В обработке обращений третий год участвует Сбербанк. Для этого используют нейросеть GigaChat. В ноябре глава «Сбера» Герман Греф сообщил , что в этом году ИИ-оператор сможет принимать обращения круглосуточно, а ИИ-помощник будет уточнять суть проблем и направлять их в профильные ведомства.