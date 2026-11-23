Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не смогут заключить соглашение. По его словам, Иран сейчас действует агрессивнее, чем до промежуточных выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ о новых ударах по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Fox News.

«Они стали более агрессивными, чем до [промежуточных] выборов», — сказал Дональд Трамп. По словам президента США, переговоры с Ираном продолжаются, но, по его мнению, Тегеран затягивает процесс и одновременно усиливает эскалацию.

Дональд Трамп связал усиление иранских атак с победой демократов на промежуточных выборах в США. По его словам, за последнюю неделю Иран запустил больше ракет и беспилотников, чем за любой другой аналогичный период в течение года. «Иранские лидеры считают демократов слабыми и неэффективными», — добавил президент США.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По итогам голосования демократы получили контроль над обеими палатами: в Палате представителей они завоевали не менее 258 из 435 мест, республиканцы — не менее 173, а в Сенате демократы получили 56 мест, республиканцы — 44. Associated Press назвала это лучшим результатом с 1992 г.

В американской администрации нет единой позиции по вопросу возобновления военной операции против Ирана, сообщал Axios со ссылкой на источники 18 ноября. По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается новых ударов по Ирану, тогда как лидеры стран Персидского залива призывают Вашингтон продолжить экономическое давление на Тегеран.