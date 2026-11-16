Дональд Трамп планирует обсудить на предстоящей встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином ядерное разоружение, ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине. Также американский лидер намерен поговорить с российским и китайским коллегами об экономике и торговле

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что намерен обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином вопросы денуклеаризации, Ирана и Украины.

«Мы будем говорить о ядерном разоружении. Мы поговорим об Иране. Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме — Украине», — сказал Дональд Трамп журналистам перед отправлением на саммит АТЭС.

Кроме того, президент США заявил сообщил , что на встрече с российским и китайским лидерами планирует обсудить экономику и торговлю.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.